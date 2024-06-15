Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da havuza düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu

        Kütahya'da kaplıca bölgesindeki bir havuza düşen çocuk, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:55 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da havuza düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da kaplıca bölgesindeki bir havuza düşen çocuk, yaşamını yitirdi.

        Ali Eymen Erez (5), annesiyle birlikte gittiği kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki bir turizm tesisinde, havuza düştü.

        Çevredekiler tarafından havuzdan çıkarılan Ali Eymen, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"

        Benzer Haberler

        Çiftçilere hububat zararlılarını ve keneleri yiyen "Peygamberdevesi böceğin...
        Çiftçilere hububat zararlılarını ve keneleri yiyen "Peygamberdevesi böceğin...
        Kütahya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Kütahya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        250 saat kamera görüntüsü izlenerek yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutukla...
        250 saat kamera görüntüsü izlenerek yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutukla...
        Kütahya'da emekli olan Hülya Öğretmen'e son ders çıkışında sürpriz veda
        Kütahya'da emekli olan Hülya Öğretmen'e son ders çıkışında sürpriz veda
        Kütahya'daki okullarda öğrenciler karnelerini aldı
        Kütahya'daki okullarda öğrenciler karnelerini aldı
        Erbakan: Belediyeleri ahlaklı ve milli görüş anlayışıyla yöneteceğiz
        Erbakan: Belediyeleri ahlaklı ve milli görüş anlayışıyla yöneteceğiz