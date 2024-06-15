Kütahya'da havuza düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu
Kütahya'da kaplıca bölgesindeki bir havuza düşen çocuk, yaşamını yitirdi.
Kütahya'da kaplıca bölgesindeki bir havuza düşen çocuk, yaşamını yitirdi.
Ali Eymen Erez (5), annesiyle birlikte gittiği kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki bir turizm tesisinde, havuza düştü.
Çevredekiler tarafından havuzdan çıkarılan Ali Eymen, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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