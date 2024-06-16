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        Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 18:45 Güncelleme: 16.06.2024 - 18:45
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        Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kırgızistan uyruklu Abdılbosit Kochorov yönetimindeki 34 FJU 592 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Kochorov ile 4'ü çocuk 5 kişi, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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