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        Kütahya'da yola çıkan ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, yola çıkan ata çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 20:41 Güncelleme: 18.06.2024 - 20:41
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        Kütahya'da yola çıkan ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, yola çıkan ata çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Sezer Kahraman’ın (32) kullandığı 02 KD 889 plakalı otomobil, Altıntaş-Dumlupınar kara yolunun 18. kilometresinde yola çıkan başıboş ata çarptıktan sonra devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile eşi Şeyma (28) ve annesi Semiha Kahraman (55) yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Şeyma Kahraman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kahraman ailesinin Kütahya merkezde katıldıkları bir düğünden döndükleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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