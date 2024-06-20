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        Kütahya'da kaybolan gencin motosikletiyle sulama kanalına düşerek öldüğü ortaya çıktı

        Kütahya'da dün akşamdan bu yana kayıp olarak aranan gencin cesedi, motosikletiyle düştüğü sulama kanalında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:39
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        Kütahya'da kaybolan gencin motosikletiyle sulama kanalına düşerek öldüğü ortaya çıktı
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        Kütahya'da dün akşamdan bu yana kayıp olarak aranan gencin cesedi, motosikletiyle düştüğü sulama kanalında bulundu.

        Bölcek Mahallesi'nde sulama kanalında motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler yaptıkları incelemede öldüğünü belirledikleri sürücünün, kayıp Mehmet Sadık Arslan (25) olduğunu tespit etti.

        Arslan'ın en son saat 22.30'da olay yeri yakınındaki akaryakıt istasyonundan motosikletine benzin aldığı belirlendi.

        Olay yeri incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince sulama kanalından çıkarılan gencin cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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