Kütahya'da kaybolan gencin motosikletiyle sulama kanalına düşerek öldüğü ortaya çıktı

Ekipler yaptıkları incelemede öldüğünü belirledikleri sürücünün, kayıp Mehmet Sadık Arslan (25) olduğunu tespit etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kütahya'da dün akşamdan bu yana kayıp olarak aranan gencin cesedi, motosikletiyle düştüğü sulama kanalında bulundu.

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