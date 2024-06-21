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        GÜNCELLEME - Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 yolcu taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 17:31 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:31
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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        Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 yolcu taburcu edildi.

        Bursa'dan Antalya'ya giden R.T. yönetimindeki 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Sürücü R.T, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

        - Yolculara Eskişehir'de emniyet kemeri taktırılmış

        Kaza yapan otobüsteki 23 yolcuya, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince emniyet kemeri taktırıldığı öğrenildi.

        Kaza sırasında yolcuların tamamının emniyet kemerinin takılı olduğu, bu sayede ciddi yaralanma ve can kaybının meydana gelmediği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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