GÜNCELLEME - Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kaza sırasında yolcuların tamamının emniyet kemerinin takılı olduğu, bu sayede ciddi yaralanma ve can kaybının meydana gelmediği belirtildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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