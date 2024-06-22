Kütahya'da bayram tatili dönüşü şehirler arası otobüslerde yolculara "emniyet kemeri" uyarısı

Kütahya'da, Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle kalabalıklaşan yollarda denetimlerini artıran trafik ekipleri, şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri kullanımını denetledi.

Kütahya Otogarı'na gelen polis trafik ekipleri, yolculuklarda olumsuzluk yaşanmaması için otobüslerdeki yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı. Ekipler tarafından yolcu ve sürücülere emniyet kemeri uyarısında bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fatih Çakırtaş, gazetecilere, bayram tatillerinde ve yaz mevsiminde kara yollarında trafik yoğunluğunun arttığını söyledi.

Kara yollarında yaşanan hareketliliğ kontrollü yönetebilmek için çalıştıklarını belirten Çakırtaş, "İçişleri Bakanlığımızca Kurban Bayramı ile ilgili tatil başlangıcında 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Genelgesi' yayınlandı ve birtakım tedbirlerin alınması bize emredildi. Tüm genelge ve talimatların ortak noktasında insan hayatı, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması var. Biz de Kütahya'da gerekli tedbirleri aldık." dedi.

Çakırtaş, bu kapsamda otogardan hareket edecek şehirler arası otobüslerde bilgilendirme yaparak yolcuların da emniyet kemeri takmalarını sağladıklarını anlattı.