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        Kütahya'da bayram tatili dönüşü şehirler arası otobüslerde yolculara "emniyet kemeri" uyarısı

        Kütahya'da, Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle kalabalıklaşan yollarda denetimlerini artıran trafik ekipleri, şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri kullanımını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:08 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:08
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        Kütahya'da bayram tatili dönüşü şehirler arası otobüslerde yolculara "emniyet kemeri" uyarısı
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        Kütahya'da, Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle kalabalıklaşan yollarda denetimlerini artıran trafik ekipleri, şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri kullanımını denetledi.

        Kütahya Otogarı'na gelen polis trafik ekipleri, yolculuklarda olumsuzluk yaşanmaması için otobüslerdeki yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı. Ekipler tarafından yolcu ve sürücülere emniyet kemeri uyarısında bulunuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fatih Çakırtaş, gazetecilere, bayram tatillerinde ve yaz mevsiminde kara yollarında trafik yoğunluğunun arttığını söyledi.

        Kara yollarında yaşanan hareketliliğ kontrollü yönetebilmek için çalıştıklarını belirten Çakırtaş, "İçişleri Bakanlığımızca Kurban Bayramı ile ilgili tatil başlangıcında 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Genelgesi' yayınlandı ve birtakım tedbirlerin alınması bize emredildi. Tüm genelge ve talimatların ortak noktasında insan hayatı, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması var. Biz de Kütahya'da gerekli tedbirleri aldık." dedi.

        Çakırtaş, bu kapsamda otogardan hareket edecek şehirler arası otobüslerde bilgilendirme yaparak yolcuların da emniyet kemeri takmalarını sağladıklarını anlattı.

        - Kazadan önce taktıkları emniyet kemerleri hayatlarını kurtardı

        Otomobil ve diğer araçlarda hem sürücülerin hem de yolcuların emniyet kemeri takmalarının kanuni zorunluluk olduğunu hatırlatan Çakırtaş, "Bazen şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlarımız bu zorunluluğun farkında olmayabiliyorlar. Biz de bu konuyu vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz. Otobüslerle ulaşmak istedikleri noktalara en üst seviyede güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Çakırtaş, şehirler arası otobüs yolcularına yönelik denetimlerin süreceğini dile getirdi.

        Kütahya'da dün yaşanan otobüs kazasında, yolcuların yaklaşık 1 saat önce polis ekiplerinin uyarısıyla emniyet kemeri takmalarından dolayı ciddi yaralanma ve can kaybının meydana gelmediğini kaydeden Çakırtaş, bu kazanın emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini sözlerine ekledi.

        Bursa'dan Antalya'ya giden bir seyahat firmasına ait R.T. yönetimindeki 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsü dün Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrilmiş, kazada yaralanan 5 yolcu, Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Kaza yapan otobüsteki 23 yolcuya, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince emniyet kemeri taktırıldığı, bu sayede ciddi yaralanma ve can kaybının meydana gelmediği ortaya çıkmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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