Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da jandarma ekipleri yangınları önlemek için ormanlarda devriye geziyor

        Kütahya'da jandarma ekipleri, yangınları önlemek için ormanlık alanlarda arazi araçları ve yaya olarak devriye görevi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:15 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da jandarma ekipleri yangınları önlemek için ormanlarda devriye geziyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya’da jandarma ekipleri, yangınları önlemek için ormanlık alanlarda arazi araçları ve yaya olarak devriye görevi yapıyor.

        Orman yangınları ile mücadelede orman giriş yasağı kapsamında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra jandarma ekipleri de kontrollerini sürdürüyor.

        Jandarma sorumluluk bölgesinde asayiş, trafik, asayiş komando timleri ve çevre doğa ve hayvanları koruma timleri sahada görev alıyor.

        Piknik ve mesire alanları ile ormanlık alanları kontrol eden jandarma ekipleri, vatandaşlara ormanlara giriş yasağı hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

        İl genelinde 15 Haziran’da başlayan ormanlar giriş yasağı kapsamında kontrol ve denetimlerin yaz mevsimi boyunca süreceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Eğirdir Gölü'nde bomba alarmı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
        Eğirdir Gölü'nde bomba alarmı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
        Çanakkale'deki hasarın boyutu yürekleri de yaktı!
        Çanakkale'deki hasarın boyutu yürekleri de yaktı!
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Meta'nın yapay zekası iPhone'a geliyor
        Meta'nın yapay zekası iPhone'a geliyor
        İmdadına bot yetişti
        İmdadına bot yetişti
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz

        Benzer Haberler

        Kütahya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki kız kardeşler yarala...
        Kütahya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki kız kardeşler yarala...
        Kütahya'da bayram tatili dönüşü şehirler arası otobüslerde yolculara "emniy...
        Kütahya'da bayram tatili dönüşü şehirler arası otobüslerde yolculara "emniy...
        Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi; 3 yaralı
        Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi; 3 yaralı
        GÜNCELLEME - Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi...
        GÜNCELLEME - Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi...
        Kayıp olarak aranırken motosikletle sulama kanalına düşüp öldüğü ortaya çık...
        Kayıp olarak aranırken motosikletle sulama kanalına düşüp öldüğü ortaya çık...
        Kütahya'da kaybolan gencin motosikletiyle sulama kanalına düşerek öldüğü or...
        Kütahya'da kaybolan gencin motosikletiyle sulama kanalına düşerek öldüğü or...