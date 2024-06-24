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        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kütahya'da çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:17
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        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kütahya'da çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Merkeze bağlı Çifteoluklar ile Akçamescit köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının fark edilmesinin ardından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

        Ekipler, arazözler ve yangın söndürme helikopteriyle alevleri söndürmek için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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