Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekipler, arazözler ve yangın söndürme helikopteriyle alevleri söndürmek için çalışma yürütüyor.

Merkeze bağlı Çifteoluklar ile Akçamescit köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kütahya'da çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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