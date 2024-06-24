Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da tarlada çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde buğday ekili tarlada başlayan yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da tarlada çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya’nın Gediz ilçesinde buğday ekili tarlada başlayan yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Dereköy ile Kayacık köyleri arasındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yayılmaya başladı.

        Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve 2 itfaiye tankeriyle alevlere müdahale etti.

        Kontrol altına alınan yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Yangında 5 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        24 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        Getir ikiye bölünüyor
        Getir ikiye bölünüyor
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar

        Benzer Haberler

        Kütahya'daki orman yangını, erken müdahaleyle büyümeden kontrol altına alın...
        Kütahya'daki orman yangını, erken müdahaleyle büyümeden kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Polise kendini 'gazeteci' olarak tanıttı, belgeleri sahte çıktı
        Polise kendini 'gazeteci' olarak tanıttı, belgeleri sahte çıktı
        Kütahya'da jandarma ekipleri yangınları önlemek için ormanlarda devriye gez...
        Kütahya'da jandarma ekipleri yangınları önlemek için ormanlarda devriye gez...
        Kütahya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki kız kardeşler yarala...
        Kütahya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki kız kardeşler yarala...