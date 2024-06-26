Kütahya'da elektrikli bisiklet ve motosiklet denetimleri arttı

Menderes Bulvarı ile diğer işlek caddelerde denetimlerini sürdüren ekipler, ehliyet, kask ve plaka kontrolü yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde elektrikli bisiklet ve motosiklet denetimleri gerçekleştirdi.

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