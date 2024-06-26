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        Kütahya'da elektrikli bisiklet ve motosiklet denetimleri arttı

        Kütahya'da, elektrikli bisiklet ile motosikletlere yönelik denetimler artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:22
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        Kütahya'da elektrikli bisiklet ve motosiklet denetimleri arttı
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        Kütahya’da, elektrikli bisiklet ile motosikletlere yönelik denetimler artırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde elektrikli bisiklet ve motosiklet denetimleri gerçekleştirdi.

        Menderes Bulvarı ile diğer işlek caddelerde denetimlerini sürdüren ekipler, ehliyet, kask ve plaka kontrolü yaptı.

        Kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı, 50'ye yakın elektrikli bisiklet ve motosiklet trafikten men edildi.

        Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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