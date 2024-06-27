Gediz'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Söz konusu 3 kişinin evleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 38 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içilmiş sigara izmaritleri ele geçirildi.

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