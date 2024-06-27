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        Gediz'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:26
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        Gediz'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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        Kütahya’nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları zanlı R.M'nin (28), iki kişiye uyuşturucu sattığını belirledi.

        Söz konusu 3 kişinin evleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 38 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içilmiş sigara izmaritleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan R.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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