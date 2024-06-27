DPÜ'de Osmanlı çinilerinin yaşatılması için istişare toplantısı yapıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), Osmanlı çinilerinin üretilmesi ve geliştirilmesi toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Kültür Sanat ve Turizm Dairesi Başkanlığının destekleriyle ve alanında uzman isimlerin katılımıyla, DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi’ndeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda "16. Yüzyıl Osmanlı Çinilerinin Üretilmesi ve Geliştirilmesi" konusu istişare edildi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, programda yaptığı konuşmada, Kütahya’nın, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun ve demokrasi zaferinin gerçekleştiği iki şehirden biri olduğunu belirtti.

İznik, Kütahya ve Söğüt gibi yerlerde çini sanatıyla karşılaşıldığını aktaran Kızıltoprak, “Bu sadece bir sanat değil, ekonomik olarak da Türkiye’mize katkılar sağlamaktadır. Osmanlı Devleti'nin siyasette olduğu gibi sanatta da dünyaya hükmettiği 16. yüzyılda üretilen çinileri aynı tekniklerle ve motiflerle yeniden üretmekten ve üretilmiş çinileri koruyup gelecek nesillere aktarmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Üniversitemizde 16. yüzyıl çinileri eşdeğerinde kaliteyi yakaladığımız ve uzun yıllar solmadan, dökülmeden dayanan çiniyi üretmenin gururunu yaşadık. Özellikle çininin başkenti Kütahya’mıza ve şehrimizin üniversitesine yakışır bir sonuç elde ettik.” dedi.

Proje danışmanlarından Prof. Dr. Fulya Bayraktar da 16. yüzyılda çini sanatının zirve noktaya ulaştığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Çini sanatı, kullanılan malzeme, boyalar, çizim teknikler ve desenler açısından en güzel dönemini yaşamıştır. Günümüzde bu kaliteye henüz ulaşılamamış olup araştırma ve geliştirme çabaları sonucunda çiniler üretilmiştir ve üretilmeye devam etmektedir. Proje araştırması ise 16. yüzyılda üretilen çinilerin günümüzde neden üretilemediği üzerine başlamıştır. Buna ilişkin olarak hem ham maddesi hem de boyası tekrardan üretilmiştir. Yeni çizim teknikleri geliştirilmiş ve eski kalitenin yakalanmasına ilişkin çalışmalarda başarılı olunmuştur. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bu tür çalışmaların merkezi olabilir ve burada araştırmalara devam edilebilir.”