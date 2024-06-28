Kütahya'daki yangında samanlık ve ahır zarar gördü

Ahırdaki büyükbaş ve küçükbaşlar ise mahalleli tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlarca evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında samanlık ve ahır zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bölücek Mahallesi Okul Caddesi'nde Nurettin Çelik'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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