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        Kütahya'daki yangında samanlık ve ahır zarar gördü

        Kütahya'da samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 00:11 Güncelleme: 28.06.2024 - 00:11
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        Kütahya'daki yangında samanlık ve ahır zarar gördü
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        Kütahya'da samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.

        Bölücek Mahallesi Okul Caddesi'nde Nurettin Çelik'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler ahıra sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri ve vatandaşlarca evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında samanlık ve ahır zarar gördü.

        Ahırdaki büyükbaş ve küçükbaşlar ise mahalleli tarafından kurtarıldı.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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