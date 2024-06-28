"Yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı" suçundan hükümlü firari tır şoförü yakalandı
Yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle hakkında verilen 30 yıl hapis cezası kararı kesinleşen firari tır şoförü, Kütahya'da trafik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle hakkında verilen 30 yıl hapis cezası kararı kesinleşen firari tır şoförü, Kütahya'da trafik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda yapılan uygulamada bir tır durduruldu.
Aracın sürücüsünün başkasına ait kimlik numarası vermesinden şüphelenen ekipler, detaylı araştırma yaptı.
Söz konusu tır şoförünün kimliğinin M.Y. olduğunu tespit eden ekipler, bu kişinin yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapmaktan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.Y, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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