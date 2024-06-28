"Yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı" suçundan hükümlü firari tır şoförü yakalandı

Söz konusu tır şoförünün kimliğinin M.Y. olduğunu tespit eden ekipler, bu kişinin yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapmaktan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda yapılan uygulamada bir tır durduruldu.

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