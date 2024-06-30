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        AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kütahya'da yapıldı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED), Frigya Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı, Kütahya'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 19:26 Güncelleme: 30.06.2024 - 19:26
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        AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kütahya'da yapıldı
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED), Frigya Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı, Kütahya'da gerçekleştirildi.

        TOSFED ve Frigya Spor Kulübü tarafından organize edilen sezonun 4. tırmanma yarışında, 5 ayrı kategoride 25 sporcu mücadele etti.

        Sporcular, Boyalı Dağı'ndaki 7,5 kilometre uzunluğundaki Radar yolunu 3 kez katetti.

        Yarışta birinci kategoride Atış Motorsports adına Cıtroen Saxo ile yarışan Mehmet Gökseven, ikinci kategoride Atış Motorsports adına Ford Fiesta R2 ile yarışan Engin Apaydın, üçüncü kategoride Atış Motorsports adına Renault Clio R3 ile yarışan Murat Volkan Soyçopur, dördüncü kategoride GP Garage My Team adına Mitsubishi Lancer Evo IX ile yarışan Okan Tanrıverdi ve beşinci kategoride GP Garage My Team adına Mazda RX5 ile yarışan Bahadır Sevinç birinci oldu.

        Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesinin destekleriyle, KYK Yapı Kimyasalları sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışta başarı elde eden sporculara, törenle kupaları takdim edildi.

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