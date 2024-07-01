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        Kütahya Kalesi'nin eteklerindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tarihi Kütahya Kalesi'nin eteklerindeki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:58 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:58
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        Kütahya Kalesi'nin eteklerindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Tarihi Kütahya Kalesi'nin eteklerindeki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sultanbağı Mahallesi'ndeki ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevler söndürülerek, bölgede soğutma çalışmasına başlandı.

        Çok sayıda badem ağacının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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