Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesinin cenazesi Kütahya'da defnedildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki otelde oğlu İsmail Küçükkaya ile tatil yapan Halise Küçükkaya, dün sabah yüzmek için girdiği denizde fenalaşmıştı. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Küçükkaya'nın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Cenaze törenine, Küçükkaya'nın yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, AK Parti, CHP ve İYİ Partili bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, gazeteciler, iş insanları ve çok sayıda kişi katıldı.

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