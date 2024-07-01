Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da bir genç, annesini öldüren üvey babasını öldürdü

        Kütahya'da bir genç, annesini av tüfeğiyle öldüren üvey babasını tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 23:29 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da bir genç, annesini öldüren üvey babasını öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da bir genç, annesini av tüfeğiyle öldüren üvey babasını tabancayla vurarak öldürdü.

        Meydan Mahallesi Meltem Sokak’taki bir binanın dördüncü katından silah seslerinin duyulduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer'in (48) silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.

        Olay esnasında evde bulunan şüpheli Mehmet Furkan Ş. (19), Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

        Ekiplerin yaptıkları incelemede, Ünal Koçer’in henüz belirlemeyen nedenle tartıştığı eşi Sevgi Koçer’i av tüfeğiyle öldürdüğü, Mehmet Furkan Ş'nin de annesini öldüren üvey babası Koçer’i tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çiftin cansız bedenleri, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Ünal Koçer'in kuaförlük yaptığı, eşi Sevgi Koçer'in ise toplum sağlığı merkezinde ebe olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Fransa çeyrek finalde!
        Fransa çeyrek finalde!
        Adana'da infaz!
        Adana'da infaz!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz

        Benzer Haberler

        Kütahya'da aile faciası: Annesini öldüren üvey babasını tabancayla öldürdü
        Kütahya'da aile faciası: Annesini öldüren üvey babasını tabancayla öldürdü
        İsmail Küçükkaya'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
        İsmail Küçükkaya'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
        Otluk yangını Kütahya Kalesi'ne ulaşmadan söndürüldü
        Otluk yangını Kütahya Kalesi'ne ulaşmadan söndürüldü
        Kütahya'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Kütahya'da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Kütahya Kalesi'nin eteklerindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kütahya Kalesi'nin eteklerindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kütahya'da Süper Enduro Motosiklet Yarışları yapıldı
        Kütahya'da Süper Enduro Motosiklet Yarışları yapıldı