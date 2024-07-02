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        Kütahya'da tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:03 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:03
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        Kütahya'da tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İbrahim Akbınar (67) idaresindeki 07 ZY 0265 plakalı otomobil, Kütahya-Uşak çevre yolundaki Buğday Pazarı Kavşağı'nda aynı yönde giden Ö.A'nın kullandığı 43 KM 022 plakalı tankere arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Akbınar ile araçtaki Kazım (82) ve Münire Kocabıyık (78), sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Kazım ve eşi Münire Kocabıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü Akbınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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