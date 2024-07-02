Kütahya'da tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralılardan Kazım ve eşi Münire Kocabıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü Akbınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü Akbınar ile araçtaki Kazım (82) ve Münire Kocabıyık (78), sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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