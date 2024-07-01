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        GÜNCELLEME - Kütahya'daki çifte cinayetin zanlısı, annesi ve üvey babasını öldürdüğünü itiraf etti

        Kütahya'da ilk ifadesinde annesini öldürdüğü için üvey babasını öldürdüğünü ileri süren genç, emniyetteki sorgusunda her iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 23:29 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:29
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        GÜNCELLEME - Kütahya'daki çifte cinayetin zanlısı, annesi ve üvey babasını öldürdüğünü itiraf etti
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        Kütahya'da ilk ifadesinde annesini öldürdüğü için üvey babasını öldürdüğünü ileri süren genç, emniyetteki sorgusunda her iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.

        Meydan Mahallesi Meltem Sokak'taki bir binanın dördüncü katında dün akşam Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer'in (48) silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli Mert Furkan Ş'nin (19) Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulaması tamamlandı.

        Annesi Sevgi Koçer ve üvey babası Ünal Koçer'i kendisinin öldürdüğünü itiraf eden zanlı, annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu, üvey babasıyla anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu öne sürdü.

        İlk ifadesinde annesini öldürdüğü için üvey babasını öldürdüğünü savunan genç, olayı gerçekleştirmek için çelik yelek ve tabanca aldığını belirterek, yemek masasında tartıştıklarını ve evden kovulduğunu, bunun üzerine Sevgi Koçer'e ait av tüfeğiyle önce annesini vurduğunu ardından da odasından aldığı tabancayla Ünal Koçer'e 3 el ateş ettiğini anlattı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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