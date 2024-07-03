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        Kütahya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı çapa makinesindeki kişi öldü

        Kütahya'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı çapa makinesi kullanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:44 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:44
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        Kütahya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı çapa makinesindeki kişi öldü
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        Kütahya'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı çapa makinesi kullanan kişi hayatını kaybetti.

        Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni, Sofu Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitten kullandığı çapa makinesi ile geçmeye çalışan Fatma Başol'a (55) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Başol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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