Kütahya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı çapa makinesindeki kişi öldü
Kütahya'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı çapa makinesi kullanan kişi hayatını kaybetti.
Kütahya'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı çapa makinesi kullanan kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni, Sofu Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitten kullandığı çapa makinesi ile geçmeye çalışan Fatma Başol'a (55) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Başol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.