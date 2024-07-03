Kütahya'da termik santralde iş bırakma eylemi

Kütahya'da özel şirket tarafından işletilen termik santralin yaklaşık 800 çalışanı, iş bırakma eylemi başlattı.

TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eşref Erden, iş yeri önündeki eylem alanında yaptığı açıklamada, işverenin söz verdiği ücret artışını gerçekleştirmediğini ileri sürdü.

Müzakerelere rağmen işverenle ücret artışı konusunda anlaşmaya varılamadığını, bunun için eylem kararı almak zorunda kaldıklarını belirten Erden, "Bu eylemin yapılmasına çalışanlar karar verdi. Hakkımız verilinceye, işveren buraya gelip bizi muhatap alıncaya kadar üretim gerçekleştirmeyeceğiz. İşçilerimizin eylemi nedeniyle santralde elektrik üretimi durdu." diye konuştu.