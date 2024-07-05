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        Kütahya'da küçük çocukların minibüsü yakması güvenlik kamerasında

        Kütahya'da 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun, tutuşturdukları kağıt parçasıyla minibüsü yakması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:14
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        Kütahya'da küçük çocukların minibüsü yakması güvenlik kamerasında
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        Kütahya'da 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun, tutuşturdukları kağıt parçasıyla minibüsü yakması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde park halindeki bir minibüsün yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç yangın, kısa sürede söndürüldü.

        İç kısmı tamamen yanan ve Mehmet Çeri'ye ait olduğu belirlenen 64 FS 101 plakalı minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yangını kuzen olan M.E.A. (7) ile M.N.A'nın (9) çıkardığını tespit etti.

        Güvenlik kamerası kayıtlarında, çocukların kibritle yaktıkları bir kağıt parçasını camı açık olan minibüsün içine attıktan sonra alevlerin yükselmesi yer alıyor.

        Çocuklar, işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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