Kütahya'da küçük çocukların minibüsü yakması güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası kayıtlarında, çocukların kibritle yaktıkları bir kağıt parçasını camı açık olan minibüsün içine attıktan sonra alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yangını kuzen olan M.E.A. (7) ile M.N.A'nın (9) çıkardığını tespit etti.

İç kısmı tamamen yanan ve Mehmet Çeri'ye ait olduğu belirlenen 64 FS 101 plakalı minibüs kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç yangın, kısa sürede söndürüldü.

Kütahya'da 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun, tutuşturdukları kağıt parçasıyla minibüsü yakması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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