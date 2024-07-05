Kütahya'da uyuşturucu emdirilmiş peçetelerle yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

Çorabında ve kolundaki dövmede Hint keneviri resmi bulunan zanlı A.U. hakkında "uyuşturucuya özendirme" suçundan ayrıca işlem yapıldığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. ve A.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutulandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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