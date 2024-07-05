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        Kütahya'da uyuşturucu emdirilmiş peçetelerle yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

        Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:00
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        Kütahya'da uyuşturucu emdirilmiş peçetelerle yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı
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        Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili kent merkezinde durdurdu.

        Araçtaki aramada, peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki H.D, A.U, H.H.Y. ve M.Y, gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. ve A.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutulandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Çorabında ve kolundaki dövmede Hint keneviri resmi bulunan zanlı A.U. hakkında "uyuşturucuya özendirme" suçundan ayrıca işlem yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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