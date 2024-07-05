Kütahya'da uyuşturucu emdirilmiş peçetelerle yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı
Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili kent merkezinde durdurdu.
Araçtaki aramada, peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki H.D, A.U, H.H.Y. ve M.Y, gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. ve A.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutulandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Çorabında ve kolundaki dövmede Hint keneviri resmi bulunan zanlı A.U. hakkında "uyuşturucuya özendirme" suçundan ayrıca işlem yapıldığı öğrenildi.
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