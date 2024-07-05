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        Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatılacak

        Kütahya'da bir linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelanın taşırdığı gölet nedeniyle kapanan kara yolunun, 19 Temmuz'a kadar ulaşıma açılmasının planlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:09 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:09
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        Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatılacak
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        Kütahya'da bir linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelanın taşırdığı gölet nedeniyle kapanan kara yolunun, 19 Temmuz'a kadar ulaşıma açılmasının planlandığı bildirildi.

        Kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Seyitömer beldesi yakınlarında, özel bir şirket tarafından işletilen linyit işletmesine ait döküm sahasında 21 Mayıs'ta meydana gelen heyelandan dolayı göl sularının altında kalan Kütahya-Seyitömer kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, taşan suyun tahliye edilerek yolun 19 Temmuz'a kadar ulaşıma açılması planlandı.

        Seyitömer Belediye Başkanı Mahmut Yol, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoldaki göl sularının tahliye edilmesi için belediye olarak çalışma yaptıklarını ancak bu çalışmaların yetersiz kaldığını söyledi.

        Su seviyesini bir miktar azalttıklarını belirten Yol, "Alternatif olarak kullanılan yolda çok sayıda kaza oldu. Yolun bir an önce ulaşıma açılması için ilgili kurumların çalışma yapmasını bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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