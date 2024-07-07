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        Kütahya'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 15:55 Güncelleme: 07.07.2024 - 15:55
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        Kütahya'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kütahya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü N.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Firari hükümlünün kız arkadaşı K.E. (22) ile irtibat kurduğunu belirleyen ekipler, Meydan Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı.

        Ekiplerce adreste yakalanan N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Firari hükümlünün kasten yaralama, gasp, hırsızlık, görevli memura mukavemet, resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan 63 kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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