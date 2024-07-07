Kütahya'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Firari hükümlünün kız arkadaşı K.E. (22) ile irtibat kurduğunu belirleyen ekipler, Meydan Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı.

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