Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da çakmak gazı tüpü patladı, 3 kişi yaralandı

        Kütahya'da çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 genç kız yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:32 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da çakmak gazı tüpü patladı, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 genç kız yaralandı.

        Yenidoğan Mahallesi 3. Hilal Sokak'taki bir apartman dairesinde patlama sesi duyan çevredekilerce durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Şirin G. (19), Ebrar Ş. (19) ve Sıla U. (17), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından yanık tedavi ünitesi bulunan hastanelere sevk edildi.

        Yapılan incelemede, patlamanın evin yatak odasında çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selin ardından 8 kent için kritik uyarı! Yarına dikkat!
        Selin ardından 8 kent için kritik uyarı! Yarına dikkat!
        Havai fişek şarapneli sakat bıraktı!
        Havai fişek şarapneli sakat bıraktı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi
        Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Ellerindeki çakmak gazı patladı: 3 yaralı
        Ellerindeki çakmak gazı patladı: 3 yaralı
        Kütahya'da otomobilde 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kütahya'da otomobilde 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kütahya'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kütahya'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kütahya'da 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; polis haplarla Merih Demir...
        Kütahya'da 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; polis haplarla Merih Demir...
        Kütahya'da operasyonda 160 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kütahya'da operasyonda 160 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması...
        Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması...