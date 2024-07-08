Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, hafta sonu yapılan operasyonlarda şehirler arası uyuşturucu sevkiyatına darbe vurulduğunu, yılın başından bu yana yapılan uyuşturucu operasyonlarındaki tutuklu sayısının 107 olduğunu bildirdi.

Operasyonlarda, 195 bin uyuşturucu hap ile 20,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

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