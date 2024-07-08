Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği 3 ayrı operasyonda yakalanan U.Ö. (23), B.D. (27), O.D. (34), H.Ö. (33) ve Ö.K'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyonlarda, 195 bin uyuşturucu hap ile 20,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

        İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, hafta sonu yapılan operasyonlarda şehirler arası uyuşturucu sevkiyatına darbe vurulduğunu, yılın başından bu yana yapılan uyuşturucu operasyonlarındaki tutuklu sayısının 107 olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da çakmak gazı tüpü patladı, 3 kişi yaralandı
        Kütahya'da çakmak gazı tüpü patladı, 3 kişi yaralandı
        Ellerindeki çakmak gazı patladı: 3 yaralı
        Ellerindeki çakmak gazı patladı: 3 yaralı
        Kütahya'da otomobilde 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kütahya'da otomobilde 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kütahya'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kütahya'da 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kütahya'da 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; polis haplarla Merih Demir...
        Kütahya'da 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; polis haplarla Merih Demir...
        Kütahya'da operasyonda 160 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kütahya'da operasyonda 160 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi