Kütahya'da yerli arpa çeşidi "ayrancı"nın hasadı yapıldı

Kütahya'da, yerli arpa çeşitlerini çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yerli "ayrancı" arpa çeşidi hasat edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen ayrancı arpa çeşidi, alternatif gelişme tabiatında, sağlam saplı, yatmaya dayanıklı olmasıyla biliniyor.

Başakta kırılma özelliği olmamasından dolayı yüksek verimliliği bulunan ve Kütahya'da bu yıl ilk kez ekimi denenen arpa çeşidi hasadı için Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde hasat töreni düzenlendi.

Tören öncesi konuşma yapan Vali Musa Işın, Türkiye'nin kendi gıdasını üretebilecek ender bir ülke olduğunu belirtti.

Kütahya'nın bereketli topraklara sahip olan bir il olduğunu dile getiren Işın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim memleketimizde ekmek yere düştüğü zaman kaldırır öperiz. Onu yüksek bir yere, kuşlar yesin diye bırakırız. Bizim inancımız nimete bu kadar değer verir. Cenabıhak bizim rızkımızı topraktan veriyor. Gökten rahmet yağdırıp yerden nimet veriyor. Bu kara topraktan envai türlü rızıkları Cenabıhak bize ikram ediyor. Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Gıda ve sağlık, insanoğlu için olmazsa olmaz iki önemli hususlardan birisidir. Gerçekten Türkiye son 22 yıldır Cumhurbaşkanlığımızın riyasetinde bu her iki alanda da çok ciddi mesafeler aldı. Bugün tarım sektöründe hükümetimizin, devletimizin ciddi destekleri söz konusudur."