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        Kütahya'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'da, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:43 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:43
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        Kütahya'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kütahya'da, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, gece vakti silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan A.Y'nin (23) yakalanması için çalışma başlattı.

        Şüphelinin saklandığı Servi Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler, A.Y'yi gözaltına aldı.

        Kasten yaralama, gasp ve cinsel saldırı suçlarından 5 kaydı bulunduğu öğrenilen A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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