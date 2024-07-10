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        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:26 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:26
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        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        İlçeye bağlı Üyücek köyü yakınlarında bulunan Kıran Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazözlü ekip sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, köylülerin de yardımıyla çamlık bölgedeki yangına müdahaleye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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