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        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:26 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:26
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Üyücek köyü yakınlarındaki Kıran Yaylası mevkisinde ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 itfaiye, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 50 personel sevk edildi.

        Ekipler, köylülerin de yardımıyla çamlık bölgedeki yangına müdahaleye başladı.

        Hızlı müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında, yaklaşık 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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