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        Kütahya'da uyuşturucu taşıyan kadın otobüs yolcusu yakalandı

        Kütahya'da üzerinde kokain ele geçirilen otobüs yolcusu kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:53 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:53
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        Kütahya'da uyuşturucu taşıyan kadın otobüs yolcusu yakalandı
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        Kütahya'da üzerinde kokain ele geçirilen otobüs yolcusu kadın tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.

        Polis ekibi, otobüste yaptığı kontrollerde yolcu Melek Y'nin (50) yapılan üst aramasında, 100,23 gram kokain ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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