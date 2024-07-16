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        Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü köy muhtarı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 23:30 Güncelleme: 16.07.2024 - 23:30
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        Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü
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        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü köy muhtarı hayatını kaybetti.

        Çamköyü muhtarı Mehmet Gözkara (64) idaresindeki 11 AS 488 plakalı otomobil, Çavdarhisar-Hacımahmut yolunda, Niyazi Y'nin kullandığı 43 ADC 937 plakalı traktör ile çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücü Gözkara, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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