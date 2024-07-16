Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü köy muhtarı hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü köy muhtarı hayatını kaybetti.
Çamköyü muhtarı Mehmet Gözkara (64) idaresindeki 11 AS 488 plakalı otomobil, Çavdarhisar-Hacımahmut yolunda, Niyazi Y'nin kullandığı 43 ADC 937 plakalı traktör ile çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücü Gözkara, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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