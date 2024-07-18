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        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:07 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:07
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        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı.

        Dün saat 14.30 civarında Gümele ile Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan ve kısmen kontrol altına alınan yangına, ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

        Yaklaşık 70 hektarlık çamlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

        Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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