Kütahya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Kütahya'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kütahya'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alayunt Mahallesi yakınlarındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ev gereçleri üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.