Kütahya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alayunt Mahallesi yakınlarındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ev gereçleri üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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