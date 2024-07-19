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        Kütahya'da cinayet zanlısı muhtar tutuklandı

        Kütahya'nın Emet ilçesinde eski köy muhtarını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan köyün yeni muhtarı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:29 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:29
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        Kütahya'da cinayet zanlısı muhtar tutuklandı
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde eski köy muhtarını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan köyün yeni muhtarı tutuklandı.

        İlçeye bağlı Abaş köyünde 17 Temmuz'da eski köy muhtarı Fehmi Tarım'ın (47) av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan köyün yeni muhtarı Bahattin G'nin (51) işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Bahattin G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fehmi Tarım ile Bahattin G. arasında daha önceden biçerdöver meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

        Abaş köyünde 17 Temmuz'da karın bölgesinden tabancayla vurulan köyün eski muhtarı Fehmi Tarım, yaralı halde kendi kullandığı araçla Çavdarhisar ilçesine gelmişti. Yolda ambulansa alınan Tarım, kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesinde, kendisini vuran kişinin yeni muhtar Bahattin G, olduğunu söyledikten sonra hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçtığı öne sürülen Bahattin G'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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