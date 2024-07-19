Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kütahya'da açılışta konuştu:

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tahkim ve arabuluculuk sistemi, Adalet Bakanlığımızın geliştirdiği bir sistem. Aslında kültürümüzde var olan bu sistem Ahilik'ten geliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 20:42 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kütahya'da açılışta konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tahkim ve arabuluculuk sistemi, Adalet Bakanlığımızın geliştirdiği bir sistem. Aslında kültürümüzde var olan bu sistem Ahilik'ten geliyor." dedi.

        Hisarcıklıoğlu, Kütahya Ticaret Borsası yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kütahya'nın antik çağda kurulan dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan önemli şehirlerden olduğunu söyledi.

        Kütahya'da tahkim ve arabuluculuk merkezinin kurulduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

        "Tahkim ve arabuluculuk sistemi, Adalet Bakanlığımızın geliştirdiği bir sistem. Aslında kültürümüzde var olan bu sistem Ahilik'ten geliyor. Eğer iki tüccarın arasında bir anlaşmazlık olursa ahi ocağında çözerken biz sonra bunu terk ettik. Bunu kim keşfetti? Batılılar keşfetti. Batılılar buna tahkim dediler, arabuluculuk dediler ve sistemin adını buna çevirdiler. Şimdi biz onlardan kendi sistemimizi ithal ediyoruz. Ne işe yarayacak? İki tüccar arasında anlaşamadıysa. Diyelim ki 1 milyon lira alacak var. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine gitme hakkınız var. Giderseniz tam iki yıl birinci derece mahkeme, iki yıl da ikinci derece mahkeme. Dört sene sürüyor. Ama tahkim ve arabuluculuğa gelirse dört ayda işiniz bitiyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği karar neyse aynı hükümde geçerli."

        Hisarcıklıoğlu, tahkim ve arabuluculuk masraflarının da mahkemelere göre daha düşük olduğunu sözlerine ekledi.

        Açılış töreninde Kütahya Valisi Musa Işın ve Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin de birer konuşma yaptı.

        Hisarcıklıoğlu, programı kapsamında Kütahya OSB'deki TOBB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasındaki Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene tahliye
        Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene tahliye
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Furkan Apartmanı'nda karar
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Kütahya'da cinayet zanlısı muhtar tutuklandı
        Kütahya'da cinayet zanlısı muhtar tutuklandı
        Kütahyalı çini sanatçısının lavanta bahçesinde hasat başladı
        Kütahyalı çini sanatçısının lavanta bahçesinde hasat başladı
        Kütahya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Kütahya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Kütahya'da orman yangını (2)
        Kütahya'da orman yangını (2)
        Kütahya'da orman yangını
        Kütahya'da orman yangını
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı