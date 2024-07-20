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        Erbaş, vefat eden özel kalem müdürünün dedesinin cenaze namazını kıldırdı

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, özel kalem müdürünün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verilen dedesinin cenaze namazını kıldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:28 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:28
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        Erbaş, vefat eden özel kalem müdürünün dedesinin cenaze namazını kıldırdı
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, özel kalem müdürünün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verilen dedesinin cenaze namazını kıldırdı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Hasan Güçlü'nün dedesi emekli din görevlisi 84 yaşındaki Halil İbrahim Güçlü, tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Ağaköy'de öğle vakti düzenlenen törene katılan Erbaş, Güçlü'nün cenaze namazını kıldırdı.

        Güçlü'nün cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

        Cenazeye, Güçlü'nün ailesi ve yakınları ile Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık ve vatandaşlar katıldı.

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