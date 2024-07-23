Kütahyalı 12 yaşındaki sporcunun hedefi hocasını geçmek

Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan 12 yaşındaki Kütahyalı sporcu Galip Berkan Aslantekin, 1997 yılında gençler kategorisinde dünya 3’üncülüğü bulunan hocası Ayşegül Korun’u geçerek dünya birincisi olmayı hedefliyor.

Sivas’ta yapılan Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonasına erkeklerde 33 kiloda bronz madalya kazanan 12 yaşındaki Aslantekin, önce Türkiye, sonra Avrupa ve ardından da dünya şampiyonu olmak istiyor.

Mahallede arkadaşlarıyla top oynadığı esnada çıkan kavgada iki kişi tarafından dövülen Aslantekin, kendini savunmak üzere dövüş sporlarını öğrenmeye karar verdi.

“Mahalledeki kavgamdan sonra kendimi savunmam gerektiğini düşündüm. Bunun için de dövüş sporlarını araştırdım ve birçok şampiyonluğu olan Ayşegül hocamın broşürünü gördüm. Hocamla iletişime geçerek tekvandoya başladım ve 2 yıldır da sürdürüyorum. Katıldığım ilk Türkiye Şampiyonasında birinci olamadığım için üzüldüm tabi. Kilomda 264 kişi vardı ve çok zorlu bir mücadeleydi. Ama yine de üstesinden gelerek derece alabildim.”

Şampiyonanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu dile getiren Aslantekin, şunları kaydetti:

- “Birinci olup hocamı geçmek istiyorum”

Hedeflerine ilişkin de bilgiler veren Aslantekin, “Antrenörüm Ayşegül hocam, Türkiye’de, Avrupa’da ve dünyada birçok şampiyonlukları olan biri. Benim hedefim de hocamı geçerek, Türkiye’de, Avrupa’da, dünyada ve olimpiyatlarda birinci olmak. Bunu gerçekten çok istiyorum ve bunun için çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

Galip Berkay’ın antrenörü ve aynı zamanda tekvandoda 16 Türkiye, 2 Balkan, 1 Avrupa şampiyonluğu ile ve bir de dünya 3’üncülüğü bulunan Ayşegül Korun da birikimlerini geç yeteneklere aktarmak için antrenörlük yaptığını belirtti.