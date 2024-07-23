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        Kütahya'da polis operasyonunda aranan 40 kişi yakalandı

        Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişiden 22'si cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:34 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:34
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        Kütahya'da polis operasyonunda aranan 40 kişi yakalandı
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        Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişiden 22'si cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, "yağma, dolandırıcılık, yaralama, hırsızlık, tehdit, aile hukukundan kaynaklı hükümlerin ihlali, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" gibi suçlardan aranan, haklarında 1 yıl ila 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 40 kişi yakalandı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 18'i serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 22 kişi ise nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararları ve diğer işlemlerin ardından k Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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