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        Kütahya'da okul müdür yardımcısına bıçaklı saldırı

        Kütahya'da tercih işlemleri sırasında çıkan tartışmada bir öğrencinin ağabeyi, okul müdür yardımcısını kolundan bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 21:12 Güncelleme: 24.07.2024 - 21:12
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        Kütahya'da okul müdür yardımcısına bıçaklı saldırı
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        Kütahya'da tercih işlemleri sırasında çıkan tartışmada bir öğrencinin ağabeyi, okul müdür yardımcısını kolundan bıçakla yaraladı.

        İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Linyit Ortaokulu'na gelen bir öğrencinin ağabeyi M.K. (20), mezun olan kardeşinin tercih işlemleri için okul müdür yardımcısı Ali Ertaş (51) ile görüşmek istedi.

        Ertaş'ın, mevzuat gereği öğrencinin velisi olmadığı için tercih danışmanlığını gerçekleştiremeyeceğini söylemesi üzerine M.K. ile yaşanan tartışma arbedeye dönüştü.

        Olayda M.K'nın bıçaklı saldırısına uğrayan Ertaş, kolundan iki bıçak darbesiyle yaralandı.

        Okul yöneticileri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ertaş'ın acil serviste tedavisi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı bıçakla Fatih Mahallesi'nde yakaladı.

        Zanlı, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

        Eğitim Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir eğitimcinin daha bıçaklı saldırıya uğrayarak şiddete maruz kaldığını söyledi.

        Derin bir üzüntü içinde olduklarını belirten Köse, "Bıçak müdür yardımcımızın koluna isabet etmiş. Allah korusun kalbine de isabet edebilirdi. Eğitimcilerimizin görev esnasında karşılaştıkları şiddet olayları bizleri çok üzmüş ve tedirgin etmiştir. Eğitim Bir-Sen olarak bu olayın takipçisi olacağız. Müdür yardımcımız tercih danışmanlığı konusunda mevzuat gereği öğrencinin velisi olmadığı için abisi ile görüşmek istememiş. Olay bu nedenle yaşanmış. İnşallah bu tür olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı önlemler alınır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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