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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kütahya'da aşevi açılışında konuştu:

        Kütahya'da, yapımı tamamlanan aşevinin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Türkiye genelinde bugün 40 tane aşevimiz var. Buralarda her gün 100 binin üzerinde yemek hizmeti veriliyor ve bu, özellikle afetler zamanında 200 bine kadar arttırılabiliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:14
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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kütahya'da aşevi açılışında konuştu:
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        Kütahya’da, yapımı tamamlanan aşevinin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Türkiye genelinde bugün 40 tane aşevimiz var. Buralarda her gün 100 binin üzerinde yemek hizmeti veriliyor ve bu, özellikle afetler zamanında 200 bine kadar arttırılabiliyor." dedi.

        TBMM 22. dönem Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz’ın destekleriyle yaptırılan ve merhum milletvekilinin isminin verildiği Halil İbrahim Yılmaz Aşevi, törenle açıldı.

        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Kızılay’ın kuruluşundan bu yana yemek hizmeti vermeye devam ettiğini, ilk başta savaşlar sırasında, sonrasında savaştan etkilenenlere verilen hizmetin ardından doğal afetler sırasında ilk kez 1912 yılında kalıcı aşevlerinin açıldığını hatırlattı.

        Aşevlerinin, Kızılay'ın tarihinde 112 yıldır ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti vermenin yanı sıra yardımlaşmanın, dayanışmanın bir vesilesi olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

        "Türkiye genelinde bugün 40 tane aşevimiz var. Bu 40 aşevinde her gün 100 binin üzerinde yemek hizmeti veriliyor ve bu, özellikle afetler zamanında 200 bine kadar arttırılabiliyor. Aşevi yapıldıktan sonra yapılmasıyla kalmıyor. Sürekli olarak devam edebiliyor olması, daha fazla kişiye hizmet vermesi de yine yardımseverlerin destekleriyle mümkün olacak. Türk Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda yemek hizmetlerinden sorumlu. Dolayısıyla normal zamanlarda ihtiyaç sahiplerine bir yemek ya da aş imkanı verilirken aynı zamanda afetler zamanında da bu kapasitenin çok daha hızlı mobilize edilebilmesi anlamına geliyor. Tabii ki bizler de bir taraftan aşevlerini yaygınlaştırmak bir taraftan daha insani koşullar ve daha profesyonel yönetişim için uğraşıyoruz."

        Türk Kızılay olarak yeni bir otomasyon sistemi geliştirdiklerini de aktaran Yılmaz, sistem ile ihtiyaç sahiplerine kart tanımlanacağını ve hizmet verileceğini söyledi.

        Türk Kızılayın aşevi hizmetinin oldukça anlamlı olduğunu dile getiren Kütahya Valisi Musa Işın da, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türk Kızılay, kamu kurum ve kuruluşlarının, sosyal devlet ilkesini yerine getirerek vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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