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        Kütahya'daki yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi

        Kütahya'da açılan yaz Kur'an kurslarına binlerce çocuk ve genç yoğun ilgi gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:36 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:36
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        Kütahya'daki yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi
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        Kütahya’da açılan yaz Kur’an kurslarına binlerce çocuk ve genç yoğun ilgi gösteriyor.

        Kütahya il ve ilçe müftülükleri bünyesinde 1500 cami, derslik ve merkezde açılan kurslara yaklaşık 25 bin çocuk ve gencin kayıt yaptırdığı bildirildi.

        Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 hafta boyunca sürecek kurslarda Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin öğrenilmesinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin de yapıldığını belirtti.

        Yaz Kur’an kurslarının büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Anatoprak, şunları söyledi:

        “Müftülük olarak 4-6 yaş, ihtiyaç odaklı kurslar, camilerde Kur’an öğrenimi, hafızlık gibi pek çok Kur’an kursu programımız vardır. Bunlardan bir tanesi de yaz Kur’an kurslarımızdır. Öğrencilerimiz kurslarımıza hem Kur’an-ı Kerim öğrenmekte, bunun yanı sıra sureleri, duaları ezberlemekte, temel ilmihal bilgileri öğrenmekteler. Peygamberimizin hayatı, şehitlik, gazilik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek üzerine yine değerler eğitimi derslerini almaktalar. Yine öğrencilerimiz tüm bu eğitimlerin yanında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizden de yararlanarak yaz tatillerini güzel bir şekilde değerlendirme fırsatı bulmaktalar.”

        Yaz Kur’an kurslarının ardından da kurs sürecinin devam edeceğini aktaran Anatoprak, “Kütahya Müftülüğü olarak bu hizmetlerimizin dışında da 4-6 yaş Kur’an kurslarımız ile yaz Kur’an kurslarımıza katılan öğrencilerimizin öğrendiklerini unutmamaları için kış döneminde, okulları devam ederken okul sonraları, haftanın 2 ya da 3 gününde 7-12 yaş programına da dahil olabilecekler. Böylece de Kur’an-ı Kerim’i yıl içinde okumaya, dini ve değerler eğitimini almaya devam edebilecekler.” ifadelerini kullandı.

        Yaz Kur’an kurslarının 16 Ağustos’a kadar devam edeceğini de hatırlatan Anatoprak, kurslara katılmak isteyenler için kayıtların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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