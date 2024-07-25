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        Kütahya'da inşaat dolandırıcılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı

        Kütahya'da, kurdukları inşaat şirketi üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:03
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        Kütahya'da inşaat dolandırıcılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı
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        Kütahya'da, kurdukları inşaat şirketi üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir inşaat şirketinin konut projesi üzerinden sattığı daireleri yapmayarak çok sayıda kişinin dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 45 ev satış sözleşmesi, banka dekontları, 14 tapu, 2 tabanca, çelik kasa ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında Bursa'da 1 arsa, Yalova’da 1 mesken ve 1 araca el konuldu.

        İlk belirlemelere göre, şüphelilerin 154 milyon liralık satış yaptıkları ve 38 kişiyi mağdur ettikleri öğrenildi.

        Şüphelilerin mağdurları oyalamak için ise arsaya temel attığı ya da sadece zemin katları yaparak inşaatları sürdürmedikleri tespit edildi.

        Gözaltına alınan ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan inşaat şirketinin yöneticileri M.E. (32), H.E. (35), M.E. (48), M.Ö. (27), M.Ö.Y. (36) ve E.İ.K'nin (24) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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