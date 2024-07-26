Kütahya'da bir kişi tarlasında ölü bulundu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Kaçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğancılar köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Mehmet Ali Kaçar, nohut tarlasına zarar veren domuzları kovalamak için dün gece Ören mevkisindeki arazisine gitti. Eve dönmemesi üzerine sabah tarlaya giden yakınları, Kaçar'ı traktör üstünde hareketsiz halde buldu.

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