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        Kütahya'da bir kişi tarlasında ölü bulundu

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde tarlasında traktörün üstünde ölü bulunan kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:50
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        Kütahya'da bir kişi tarlasında ölü bulundu
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        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde tarlasında traktörün üstünde ölü bulunan kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi.

        Doğancılar köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Mehmet Ali Kaçar, nohut tarlasına zarar veren domuzları kovalamak için dün gece Ören mevkisindeki arazisine gitti. Eve dönmemesi üzerine sabah tarlaya giden yakınları, Kaçar'ı traktör üstünde hareketsiz halde buldu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Kaçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaçar'ın, domuz kovalarken traktörde kendisine ait av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

        Kaçar'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gediz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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