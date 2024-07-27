Kütahya'da kurulan kadın kooperatifi tanıtım ve aşure etkinliği düzenledi

Kütahya'da, ürettikleri, çilek, ahududu, erik gibi tarımsal ürünlerin satış ve pazarlaması için kooperatif kuran kadınlar tanıtım ve aşure etkinliği düzenledi.

Merkeze bağlı Sekiören köyünde, bir süre önce kurulan Kütahya Sekiören Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, tarımsal ürünlerle faaliyetlerine başladı.

Vali Musa Işın, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların yaptığı çalışmaları başarılı bulduğunu söyledi.

Kadınların daha iyi şartlarda üretim yapabilmeleri için destek olacaklarını dile getiren Işın, şöyle konuştu:

"Sekiören köyümüzde kadınlarımızın öncülüğünde hakikaten çok güzel işler yapılıyor. Bu köyümüz havasıyla, doğasıyla gerçekten çok güzel bir köy. Toprağı oldukça verimli, insanları da oldukça çalışkan. Burada yakın zamanında bir kadın kooperatifi kuruldu. Kooperatif başkanımız Hatice Yakar hanımefendi önderliğinde çalışmalarına devam ediyor. Engelli derneğinde kardeşlerimizle ilgilenmesi, onların her türlü işlerinde yardımına koşmasının yanında burada kadınlara öncülük etmesi de takdire şayan. Kadınlarımız burada ahududu, çilek gibi birçok üründe büyük başarılar elde ediliyor."

Kooperatif Başkanı Hatice Yakar da köylerinde yaklaşık 50 yıldır çilek ürettiklerini, şimdi ise ahududu yetiştirmeye başladıklarını belirterek, "Köyümüze iki yılda 80 bin ahududu fidanı diktik. Ahududularımızın meyvelerini almaya başladık. Çilek, ahududu ve diğer ürünlerimizin daha iyi şekilde değerlendirilmesi için köyümüzde kooperatif kurduk. Kooperatif olarak biz bu ürünlerimizi yaş olarak satışının yanı sıra bu meyvelerden reçel, marmelat veya dondurulmuş olarak hazırlayıp ihraç etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.