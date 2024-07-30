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        Kütahya'da iki gündür kayıp yaşlı adam asansör boşluğunda bulundu

        Kütahya'da iki gündür kayıp zihinsel engelli yaşlı adam, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:41 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:41
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        Kütahya'da iki gündür kayıp yaşlı adam asansör boşluğunda bulundu
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        Kütahya'da iki gündür kayıp zihinsel engelli yaşlı adam, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda bulundu.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki binanın inşaatında çalışan işçiler, asansör boşluğunda yerde yatan bir kişinin olduğunu fark etmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Asansör boşluğuna inen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan kişinin iki gün önce kayıp ihbarında bulunulan 79 yaşındaki Nuri Savaş olduğu belirlendi.

        Kütahya Belediyesine bağlık itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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