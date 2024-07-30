Kütahya'da iki gündür kayıp yaşlı adam asansör boşluğunda bulundu

Kütahya Belediyesine bağlık itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asansör boşluğuna inen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan kişinin iki gün önce kayıp ihbarında bulunulan 79 yaşındaki Nuri Savaş olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki binanın inşaatında çalışan işçiler, asansör boşluğunda yerde yatan bir kişinin olduğunu fark etmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kütahya'da iki gündür kayıp zihinsel engelli yaşlı adam, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda bulundu.

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