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        DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda "İşletmede Mesleki Eğitim Modeli" ile eğitim kalitesi artırıldı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda 2023 yılında başlatılan uygulamalı eğitim modeli ile öğrencilerin pratik bilgilerini daha da artırarak mezun olmalarına imkan sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:49 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:50
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        DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda "İşletmede Mesleki Eğitim Modeli" ile eğitim kalitesi artırıldı
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda 2023 yılında başlatılan uygulamalı eğitim modeli ile öğrencilerin pratik bilgilerini daha da artırarak mezun olmalarına imkan sağlanıyor.

        Pilot uygulama olarak Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programında başlatılan "İşletmede Mesleki Eğitim Modeli" ile ilk 3 yarıyıl meslek yüksekokulunda temel ve teorik eğitimlerini alan öğrenciler, son yarıyılda 14 hafta boyunca otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde eğitimlerini uygulamalı yapıyor. Öğrenciler, endüstrinin ihtiyaç duyduğu pratik bilgilerini kazanmış şekilde mezun oluyor.

        Bu eğitim modeli ile mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin birçoğu, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerde istihdam edilme fırsatı bulabiliyor. Bazıları ise kendi işlerini kuruyor.

        DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, yaptığı açıklamada, bu eğitim modelinin hem nitelikli öğrenci yetiştirme hem de iş yerleri bakımından önemi avantajlar sağladığını vurguladı.

        Sigortaları yapılan öğrencilerin mesleki eğitim gördükleri işletmenin çalışma koşul ve saatlerine uyarak, yarıyıl boyunca haftada 40 saat uygulamalı eğitim gördüklerini belirten Çelik, teorik derslerde öğrendiklerini iş yerinde pekiştirerek uygulama becerisi kazandıklarını, sorumluluk duygusu ve takım çalışmasına yatkınlıklarını artırdıklarını, özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlandığını ve günün geçerli teknolojilerini yerinde görerek ve uygulayarak yetiştikleri için iş bulma imkanlarının da kolaylaştığını ifade etti.

        Önemli faydaların elde edildiği İşletmede Mesleki Eğitim Modeli'ne diğer bölümlerdeki programlarda da geçilmesi için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

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