Kütahya'da yaz Kur'an kursu öğrencileri 100. yıl etkinliğinde buluştu

Kütahya İl Müftülüğü, yaz Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik Projesi" kapsamındaki etkinliğe, kentteki farklı Kur’an kurslarında eğitim gören yüzlerce çocuk katıldı.

Tiyatrocu Hüseyin Goncagül ve ekibi tarafından gerçekleştirilen gösterilerde, çocuklar Hacivat Karagöz ve Nasrettin Hoca’nın dünyasına yolculuk etti.

Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, gazetecilere, Kur'an kurslarında eğitimin yanında çocukların, kültürel mirası eğlenerek öğrenmesinin de sağlandığını söyledi.

Yaz Kur’an kurslarına devam eden çocukların eğitimine katkı amacıyla çalışmalar yaptıklarını dile getiren Açık, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz'in, 'Çocuklarınıza Allah’ı sevdirin ki Allah da sizi sevsin' şiarıyla çocuklarımızı geleceğimize hazırlamak için katkı sunmaya çalışıyoruz. Yavrularımız görerek, düşünerek, eğlenerek öğreniyor. Onları yarınlara en iyi şekilde hazırlamak gayretindeyiz. Allah, bu uğurda katkı sunan, emeği geçen tüm herkesten razı olsun."